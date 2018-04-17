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УФСБ по краю: у полицейского обнаружен схрон с патронами
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

УФСБ по краю: у полицейского обнаружен схрон с патронами 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. Специалист группы тылового обеспечения Отдела МВД России по Апшеронскому району проводил учет боеприпасов, находящихся на балансе отдела. Во время подсчета оказалось, что 119 патронов являются лишними. Полицейский подумал, что за это его могут наказать и объявить дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Чтобы избежать привлечения к ответственности, сотрудник унес боеприпасы домой.
Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД.
В доме полицейского провели обыск, он добровольно выдал находившиеся у него боеприпасы.
В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.
Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнил, что по результатам проведённой служебной проверки принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, по выходу из больничного.
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