В Омске директор строительных компаний похитил у пайщиков 640 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Центральном районном суде Омска завершились слушания по уголовному делу в отношении 57-летнего директора ЖСК «Малиновского-2012», ЖСК «Машиностроительный», ЖСК «Малиновского-3» и ООО «Валентайн». Его признали виновным в хищении денег пайщиков в особо крупном размере.

Суд установил, что мужчина заключил с 206 пайщиками договоры о строительстве трёх многоквартирных жилых домов. Он получил более 640 млн рублей. Но он их присвоил и потратил на личные нужды.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.