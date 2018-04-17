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В Омске директор строительных компаний похитил у пайщиков 640 млн рублей
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В Омске директор строительных компаний похитил у пайщиков 640 млн рублей 

АиФ-Омск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Центральном районном суде Омска завершились слушания по уголовному делу в отношении 57-летнего директора ЖСК «Малиновского-2012», ЖСК «Машиностроительный», ЖСК «Малиновского-3» и ООО «Валентайн». Его признали виновным в хищении денег пайщиков в особо крупном размере.
Суд установил, что мужчина заключил с 206 пайщиками договоры о строительстве трёх многоквартирных жилых домов. Он получил более 640 млн рублей. Но он их присвоил и потратил на личные нужды.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
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