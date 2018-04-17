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В Челябинской области прокуратура потребовала вернуть муниципалитету незаконно полученную квартиру
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В Челябинской области прокуратура потребовала вернуть муниципалитету незаконно полученную квартиру 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Прокурор Кусинского района обратился в суд с иском о признании недействительными договоров социального найма жилого помещения и безвозмездной передачи квартиры в собственность, по которым своим указом экс-глава Магнитского городского поселения передал во владение местной жительницы трехкомнатную квартиру стоимостью около 1,6 млн рублей.
Квартира была приобретена в соответствии с программой переселения граждан из аварийного жилья, однако в результате преступных действий гражданка произвела государственную регистрацию права собственности и незаконно получила муниципальное жилое помещение. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.
Кусинский районный суд осудил бывшего главу поселения и его сына за совершение мошеннических действий. Также прокурор района обратился в суд с иском о признании недействительным заключенных обвиняемыми договоров. Рассмотрение искового заявления поставлено прокуратурой района на контроль.
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