Крупную партию синтетического наркотического вещества изъяли полицейские в Томской области

Изъятые наркотики предназначались для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории региона через сеть Интернет с использованием тайников-закладок. При себе у подозреваемого обнаружено синтетическое наркотическое вещество весом более 400 граммов.

В результате проведённого обыска по месту жительства гражданина также были обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общим весом около 900 граммов.

Следственным отделом ОМВД России по Кировскому району г. Томска в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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