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Крупную партию синтетического наркотического вещества изъяли полицейские в Томской области
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Крупную партию синтетического наркотического вещества изъяли полицейские в Томской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 40 минут назад
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области совместно с ГИБДД УМВД России по Томской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена преступная деятельность ранее не судимого 22-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ, который перевозил их из одного субъекта Российской Федерации в Томск.
Изъятые наркотики предназначались для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории региона через сеть Интернет с использованием тайников-закладок. При себе у подозреваемого обнаружено синтетическое наркотическое вещество весом более 400 граммов.
В результате проведённого обыска по месту жительства гражданина также были обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общим весом около 900 граммов.
Следственным отделом ОМВД России по Кировскому району г. Томска в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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