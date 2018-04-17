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На скамью подсудимых отправится пожарный
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На скамью подсудимых отправится пожарный 

ТВ-МИГ 38 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса 1obl.ru  В Александрове перед судом предстанет бывший начальник ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области», обвиняемый в присвоении денежных средств.
Следствием установлено, что обвиняемый, достоверно зная о наличии экономии по заработной плате работников, необоснованно завышал размеры премиального вознаграждения пяти сотрудникам, которые по его указанию возвращали ему часть полученной премии.
Таким способом майором внутренней службы присвоено более 100 тысяч рублей. Обвиняемый признал вину полностью, сотрудничал со следствием и частично возместил ущерб.
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