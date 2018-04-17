Калининградец обманул знакомую, которая хотела купить права

Жительница Калининграда хотела купить водительские права, но нарвалась на мошенника. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В апреле прошлого года приятель 58-летней женщины предложил ей помочь получить права. Без сдачи экзаменов эта «услуга» стоила бы 25 тысяч рублей. Женщина согласилась и передала деньги. Но, как выяснили полицейские, мужчина не мог и не собирался помогать знакомой. Получив деньги, он перестал выходить на связь с потерпевшей. А деньги он потратил на свои нужды.

«Ранее судимый за мошенничество калининградец может быть причастен к совершению аналогичных преступлений», — отметили в полиции.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.