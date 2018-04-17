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В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж аккумуляторов
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В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж аккумуляторов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
С ноября прошлого года в дежурную часть полиции начали обращаться жители Шушенского района с сообщениями о пропажах аккумуляторных батарей и колес с автотранспортных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 50-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. В настоящее время сотрудники полиции доказали 24 кражи, совершенные мужчиной на территории Шушенского района. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Краденые вещи злоумышленник сдавал в ломбарды и автомобильные мастерские в соседних городах.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Полицейские проводят проверку причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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