В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж аккумуляторов

С ноября прошлого года в дежурную часть полиции начали обращаться жители Шушенского района с сообщениями о пропажах аккумуляторных батарей и колес с автотранспортных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 50-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. В настоящее время сотрудники полиции доказали 24 кражи, совершенные мужчиной на территории Шушенского района. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Краденые вещи злоумышленник сдавал в ломбарды и автомобильные мастерские в соседних городах.