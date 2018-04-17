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В Сочи местный житель ответит за убийство соседа
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Сочи местный житель ответит за убийство соседа 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Установлено, что мужчины проживали вместе в домовладении погибшего. По версии следствия, 14 апреля 2018 года они распивали спиртные напитки, после чего между знакомыми произошла ссора. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 46-летний мужчина дважды ударил 57-летнего оппонента руками в область шеи, от чего тот упал на пол. Затем обвиняемый нанес пострадавшему не менее двух ударов обухом топора по затылку. Осознав весь ужас произошедшего, фигурант обратился к соседу с просьбой вызвать сотрудников полиции.
Смерть потерпевшего наступила на месте в результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы с повреждениями головного мозга.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю
АиФ — Юг: последние новости
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