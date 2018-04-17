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В Сочи 46-летний мужчина убил друга обухом топора
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В Сочи 46-летний мужчина убил друга обухом топора 

Новая Кубань 41 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. В отношении жителя олимпийской столицы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, обвиняемый проживал вместе с 57-летним приятелям в доме последнего. В день трагедии друзья распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникал перепалка, которая вскоре переросла в ссору. В ходе разбирательств 46-летний мужчина дважды ударил оппонента в область шеи и повалил его на землю. После этого он схватил обух топора и нанес им несколько ударов в затылок собутыльника. Затем он спохватился и побежал к соседу с просьбой срочно вызвать на место сотрудников полиции. К этому моменту пострадавший скончался в результате открытой черепно-мозговой травмы с повреждениями головного мозга.
Подозреваемый свою вину не отрицает. По ходатайству следователя он находится под стражей. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
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