В Сочи 46-летний мужчина убил друга обухом топора

Краснодар . 17 апр. — Новая Кубань. В отношении жителя олимпийской столицы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, обвиняемый проживал вместе с 57-летним приятелям в доме последнего. В день трагедии друзья распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникал перепалка, которая вскоре переросла в ссору. В ходе разбирательств 46-летний мужчина дважды ударил оппонента в область шеи и повалил его на землю. После этого он схватил обух топора и нанес им несколько ударов в затылок собутыльника. Затем он спохватился и побежал к соседу с просьбой срочно вызвать на место сотрудников полиции. К этому моменту пострадавший скончался в результате открытой черепно-мозговой травмы с повреждениями головного мозга.

Подозреваемый свою вину не отрицает. По ходатайству следователя он находится под стражей. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.