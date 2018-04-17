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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юге Москвы
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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юге Москвы 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Столичная полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в районе Чертаново Центральное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В ходе розыска сотрудники московской полиции в деревне Пензенской области задержали 28-летнего безработного местного жителя, которого изобличили в том, что на ул. Подольских Курсантов в Москве он в ходе ссоры ударил мужчину, не имевшего в столице определенного места жительства, ножом в шею. От полученной раны потерпевший 1960 г. рождения скончался на месте», — сказал собеседник агентства.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве, ведется следствие.
Ранее в ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве сообщали, что 26 марта 2018 г. у здания на ул. Подольских Курсантов было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами шеи. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
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