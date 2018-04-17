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По инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
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По инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 

Управа района Тимирязевский города Москвы 57 минут назад
Коптевской межрайонной прокуратурой по обращению работника ООО «Гипрокоммундортранс» проведена проверка соблюдения конституционных прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
В ходе проверки установлено, что перед работником имелась задолженность по заработной плате с января по март 2017 года в размере свыше 78 тыс. рублей. В нарушении норм трудового законодательства окончательный расчет с сотрудником в день увольнения произведен не был.
По фактам выявленных нарушений межрайонный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам Коптевским МСО СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 (невыплата свыше двух месяцев заработной платы) УК РФ.
Расследование данного уголовного дела межрайонной прокуратурой взято на контроль.
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