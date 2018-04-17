По инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Коптевской межрайонной прокуратурой по обращению работника ООО «Гипрокоммундортранс» проведена проверка соблюдения конституционных прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

В ходе проверки установлено, что перед работником имелась задолженность по заработной плате с января по март 2017 года в размере свыше 78 тыс. рублей. В нарушении норм трудового законодательства окончательный расчет с сотрудником в день увольнения произведен не был.

По фактам выявленных нарушений межрайонный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Расследование данного уголовного дела межрайонной прокуратурой взято на контроль.