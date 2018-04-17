По инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 

Коптевской межрайонной прокуратурой по обращению работника ООО «Гипрокоммундортранс» проведена проверка соблюдения конституционных прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
В ходе проверки установлено, что перед работником имелась задолженность по заработной плате с января по март 2017 года в размере свыше 78 тыс. рублей. В нарушении норм трудового законодательства окончательный расчет с сотрудником в день увольнения произведен не был.
По фактам выявленных нарушений межрайонный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам Коптевским МСО СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 (невыплата свыше двух месяцев заработной платы) УК РФ.
Расследование данного уголовного дела межрайонной прокуратурой взято на контроль.