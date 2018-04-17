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На тюменской СТО старший брат стрелял в младшего, не поделив бизнес умершего отца
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На тюменской СТО старший брат стрелял в младшего, не поделив бизнес умершего отца 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На улице Волжской в Тюмени один из владельцев СТО выстрелил в своего брата, не поделив с ним бизнес. Конфликт между родственниками произошел 13 апреля в автоцентре «Круиз авто». Два брата 1972 и 1981 года рождения находились в состоянии алкогольного опьянения после поминок отца. В какой-то момент между родственниками произошла ссора. По предварительной информации, спор возник на почве дальнейшего ведения бизнеса, которым владел умерший отец. — В ходе конфликта 45-летний мужчина, вооружившись имевшимся у него пистолетом, произвел несколько выстрелов в сторону младшего брата. После произошедшего подозреваемый попросил сотрудников СТО вызвать скорую помощь и покинул место происшествия, — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области. Раненого тюменца доставили в больницу, где он по сегодняшний день находится в реанимации в тяжелом состоянии. Старшего брата задержали, и сейчас он находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, сообщают следователи.
На месте стрельбы на полу остались следы крови
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