Школьник из Никольского угнал ВАЗ с дачного участка

Никольском был оперативно задержан 15-летний любитель чужих машин, который умудрился угнать ВАЗ с территории дачного участка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу Ленобласти , 17 апреля в отделение полиции обратился 34-летний хозяин автомобиля, который, вернувшись на свой участок, обнаружил на месте отечественной легковушки лишь пустое место. Владелец авто предположил, что машина могла быть угнана в период с 12 по 16 апреля, пока он отсутствовал, а участок пустовал без присмотра.

Почти по горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать 15-летнего подростка, который и оказался угонщиком. ВАЗ был изъят и передан законному владельцу.

По факту угона было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».