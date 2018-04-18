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Школьник из Никольского угнал ВАЗ с дачного участка
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Школьник из Никольского угнал ВАЗ с дачного участка 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Новости Воронежа
В Никольском был оперативно задержан 15-летний любитель чужих машин, который умудрился угнать ВАЗ с территории дачного участка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 апреля в отделение полиции обратился 34-летний хозяин автомобиля, который, вернувшись на свой участок, обнаружил на месте отечественной легковушки лишь пустое место. Владелец авто предположил, что машина могла быть угнана в период с 12 по 16 апреля, пока он отсутствовал, а участок пустовал без присмотра.
Почти по горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать 15-летнего подростка, который и оказался угонщиком. ВАЗ был изъят и передан законному владельцу.
По факту угона было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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