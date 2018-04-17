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Директор одного из учреждений Новосокольников обвиняется в растрате
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Директор одного из учреждений Новосокольников обвиняется в растрате 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокурор Новосокольнического района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту присвоения имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Являясь директором одного из муниципальных бюджетных учреждений в г. Новосокольники подозреваемая из личной корыстной заинтересованности оплатила наложенный на нее штраф в размере 15 000 рублей за счет денежных средств возглавляемой ею организации, чем совершила хищение указанных денежных средств.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса Российской, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Расследование уголовного дела взято прокуратурой района на контроль.
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