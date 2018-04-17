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В Челябинской области экс-глава сельского поселения осужден за злоупотребление должностными полномочиями
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В Челябинской области экс-глава сельского поселения осужден за злоупотребление должностными полномочиями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-глава муниципального образования «Углицкое сельское поселение» был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Чессменский районный суд установил, что обвиняемый в 2015 году передал принадлежающие сельскому поселению трактор и экскаватор в безвозмезное пользование некой аффилированной организации, которая в период 2015-2017 не производила арендные платежи за пользование техники и использовала ее с целью получения прибыли.
Было установлено, что, действуя из корыстной заинтересованности, экс-глава муниципального образования причинил ему ущерб в размере около 200 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления в течение одного года.
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