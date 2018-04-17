В Петербурге двое домушников обокрали шесть квартир почти на миллион рублей

Первая квартирная кража из серии, после которой и было возбуждено уголовное дело, произошла в минувшем январе на Большой Зелениной улице с «добычей» на 80 тысяч рублей. Полиция задержала двоих подозреваемых в возрасте 46 и 37 лет.