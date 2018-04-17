В Петербурге двое домушников обокрали шесть квартир почти на миллион рублей 

Первая квартирная кража из серии, после которой и было возбуждено уголовное дело, произошла в минувшем январе на Большой Зелениной улице с «добычей» на 80 тысяч рублей. Полиция задержала двоих подозреваемых в возрасте 46 и 37 лет.
В дальнейшем следователи изобличили их в причастности еще к пяти квартирным «чисткам» в Адмиралтейском, Красногвардейском и Выборгском районах северной столицы на общую сумму около 800 тысяч рублей, произошедшим с декабря 2017 года по минувший февраль. Один из подозреваемых заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.