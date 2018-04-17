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В Оренбурге задержали мужчину, оранизовашего дома наркопритон
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В Оренбурге задержали мужчину, оранизовашего дома наркопритон 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники областного управления МВД обнаружили в одной из квартир областного центра наркопритон.
Как сообщают областном УМВД, в течение полугода 51-летний оренбуржец систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков наркозависимым людям. Также выяснилось, что мужчина и сам уже около 17 лет принимает запрещенные вещества и имеет многочисленные заболевания, сопровождающиеся этой зависимостью. В ходе допроса задержанный назвал имена четырех людей, которым он предоставлял жилье.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту содержания наркопритона. Мужчине грозит лишение свободы сроком до четырех лет.
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