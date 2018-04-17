В Оренбурге задержали мужчину, оранизовашего дома наркопритон

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники областного управления МВД обнаружили в одной из квартир областного центра наркопритон.

Как сообщают областном УМВД, в течение полугода 51-летний оренбуржец систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков наркозависимым людям. Также выяснилось, что мужчина и сам уже около 17 лет принимает запрещенные вещества и имеет многочисленные заболевания, сопровождающиеся этой зависимостью. В ходе допроса задержанный назвал имена четырех людей, которым он предоставлял жилье.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту содержания наркопритона. Мужчине грозит лишение свободы сроком до четырех лет.