Ещё
Задержанный в Берлине учитель музыки осужден в Саранске за убийство 17-летней давности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Задержанный в Берлине учитель музыки осужден в Саранске за убийство 17-летней давности 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Newsru.com
САРАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Учитель музыки из Берлина, этапированный в июле 2017 года в Саранск в качестве обвиняемого по уголовному делу 17-летней давности, осужден за убийство. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по Республике Мордовия.
Убийство произошло в ночь на 2 января 2001 года у одного из клубов Саранска. Как установил суд, между двумя компаниями произошла драка, после которой осужденный выстрелил из пистолета в грудь потерпевшего — тот скончался по пути в больницу.
"Мужчина долгое время скрывался от правоохранительных органов, был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В июле 2017 года он был этапирован с территории ФРГ, где работал учителем музыки в городе Берлине, в Республику Мордовия. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
ТАСС: последние новости
Центральный аппарат ФСИН начал проверку после смерти бизнесмена в СИЗО Петербурга СК: заявления о ходе расследования пожара в Кемерове не от следствия недопустимы Гендиректор подрядчика Метростроя в Петербурге признался в неуплате налогов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым попадет на украинские деньги157
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО509
Украинский космос оказался под угрозой из-за США88
Макрон назвал себя «ровней Путину»357
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение