Задержанный в Берлине учитель музыки осужден в Саранске за убийство 17-летней давности

САРАНСК , 17 апреля. / ТАСС /. Учитель музыки из Берлина, этапированный в июле 2017 года в Саранск в качестве обвиняемого по уголовному делу 17-летней давности, осужден за убийство. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по Республике Мордовия.

Убийство произошло в ночь на 2 января 2001 года у одного из клубов Саранска. Как установил суд, между двумя компаниями произошла драка, после которой осужденный выстрелил из пистолета в грудь потерпевшего — тот скончался по пути в больницу.