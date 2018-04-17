Задержанный в Берлине учитель музыки осужден в Саранске за убийство 17-летней давности 

САРАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Учитель музыки из Берлина, этапированный в июле 2017 года в Саранск в качестве обвиняемого по уголовному делу 17-летней давности, осужден за убийство. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по Республике Мордовия.
Убийство произошло в ночь на 2 января 2001 года у одного из клубов Саранска. Как установил суд, между двумя компаниями произошла драка, после которой осужденный выстрелил из пистолета в грудь потерпевшего — тот скончался по пути в больницу.
"Мужчина долгое время скрывался от правоохранительных органов, был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В июле 2017 года он был этапирован с территории ФРГ, где работал учителем музыки в городе Берлине, в Республику Мордовия. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.