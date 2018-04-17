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В Ялте поймали браконьера, настрелявшего 14 кг камбалы
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В Ялте поймали браконьера, настрелявшего 14 кг камбалы 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали в Ялте браконьера-подводника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина был пойман «на горячем» с тремя камбалами-калканами общим весом 14 килограмм.
На мужчину составили админпротокол за нарушение правил рыболовства, кроме того, на время следствия у него изъяли три баллона, конденсатор, гидрокостюм, пояс с грузами и редуктор для акваланга. Результаты расследования в дальнейшем будут переданы в суд.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце марта сотрудники Погрануправления задержали в Керчи браконьера-рецидивиста. Мужчина незаконно выловил 18 тыс. бычков.
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