В Ялте поймали браконьера, настрелявшего 14 кг камбалы

На мужчину составили админпротокол за нарушение правил рыболовства, кроме того, на время следствия у него изъяли три баллона, конденсатор, гидрокостюм, пояс с грузами и редуктор для акваланга. Результаты расследования в дальнейшем будут переданы в суд.