В Ялте поймали браконьера, настрелявшего 14 кг камбалы 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали в Ялте браконьера-подводника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина был пойман «на горячем» с тремя камбалами-калканами общим весом 14 килограмм.
На мужчину составили админпротокол за нарушение правил рыболовства, кроме того, на время следствия у него изъяли три баллона, конденсатор, гидрокостюм, пояс с грузами и редуктор для акваланга. Результаты расследования в дальнейшем будут переданы в суд.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце марта сотрудники Погрануправления задержали в Керчи браконьера-рецидивиста. Мужчина незаконно выловил 18 тыс. бычков.