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Перечисляли взятки на карту: кадровик самарской почты обещала покровительство за деньги
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Перечисляли взятки на карту: кадровик самарской почты обещала покровительство за деньги 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Новый эпизод появился в уголовном деле бывшего руководителя отдела кадрового администрирования самарского филиала «Почты России». 59-летнюю женщину уличили в получении еще одной взятки в размере 235 тысяч рублей.
— Незаконное денежное вознаграждение поступило от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе, — уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.
Также полицейские выяснили, что у женщины была 45-летняя помощница, ее коллега. По версии следствия, она получила на свою банковскую карту 16 безналичных денежных переводов на общую сумму 876500 рублей для передачи подозреваемой.
— Сейчас женщины находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждой им вменяют получение взятки и посредничество при передаче взятки. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, — рассказали полицейские.
Задержали кадровика почты еще в феврале при получении части вознаграждения — 153 тысяч рублей — от начальника Тольяттинского почтамта. Общая сумма взятки должна была составить 300 тысяч рублей. За это вознаграждение сотрудница почты обещала согласование кандидатуры и назначение на должность руководителя этого подразделения. Позже женщину поймали на взятке в 42700 рублей.
По информации источника в правоохранительных органах, следователи считают, что женщина собирала деньги для своего уже бывшего руководителя Артура Игрушкина. Это продолжилось и после его отставки, но уже якобы для погашения взятых мужчиной кредитов и оплаты адвокатов.
Артур Игрушкин попал в поле зрения правоохранителей после того, как на него пожаловались сотрудники. Они заявили, что мужчина привлекал их к строительству дачи. Впоследствии правоохранители выяснили, что он продал жене служебную машину «Тойота-Камри» по заниженной цене.
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