Перечисляли взятки на карту: кадровик самарской почты обещала покровительство за деньги

Новый эпизод появился в уголовном деле бывшего руководителя отдела кадрового администрирования самарского филиала « Почты России ». 59-летнюю женщину уличили в получении еще одной взятки в размере 235 тысяч рублей.

Также полицейские выяснили, что у женщины была 45-летняя помощница, ее коллега. По версии следствия, она получила на свою банковскую карту 16 безналичных денежных переводов на общую сумму 876500 рублей для передачи подозреваемой.

— Сейчас женщины находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждой им вменяют получение взятки и посредничество при передаче взятки. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, — рассказали полицейские.

Задержали кадровика почты еще в феврале при получении части вознаграждения — 153 тысяч рублей — от начальника Тольяттинского почтамта. Общая сумма взятки должна была составить 300 тысяч рублей. За это вознаграждение сотрудница почты обещала согласование кандидатуры и назначение на должность руководителя этого подразделения. Позже женщину поймали на взятке в 42700 рублей.

По информации источника в правоохранительных органах, следователи считают, что женщина собирала деньги для своего уже бывшего руководителя Артура Игрушкина . Это продолжилось и после его отставки, но уже якобы для погашения взятых мужчиной кредитов и оплаты адвокатов.

Артур Игрушкин попал в поле зрения правоохранителей после того, как на него пожаловались сотрудники. Они заявили, что мужчина привлекал их к строительству дачи. Впоследствии правоохранители выяснили, что он продал жене служебную машину «Тойота-Камри» по заниженной цене.