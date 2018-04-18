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В Ярославле две женщины украли у 87-летней пенсионерки 115 тысяч рублей
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В Ярославле две женщины украли у 87-летней пенсионерки 115 тысяч рублей 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
В Ярославле две мошенницы, представившись социальными работниками, украли у пожилой женщины 115 тысяч рублей.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, они пришли к пенсионерке в квартиру в Кировском районе. Женщины заявили, что сейчас проводится обмен денег, поэтому необходимо переписать номера купюр в обороте. Пенсионерка достала свои сбережения из бельевого шкафа и показала им. Злоумышленницы переписали цифры и вернули деньги.
После 87-летняя женщина позвала их на кухню пить чай. Во время посиделок одна из мошенниц вышла, чтобы поговорить по телефону. После их ухода пенсионерка заметила пропажу накоплений.
Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых. Их приметы:
Первая женщина: славянской внешности, на вид 20-23 года, худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров. Она была одета в матерчатую синюю куртку, черные брюки, темная обувь, на голове пестрый платок.
Вторая женщина: славянской внешности, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост около 167-170 сантиметров, волосы темные. Была одета в темную короткую куртку и брюки черного цвета.
Полицейские предупреждают пенсионеров: не пускайте к себе домой посторонних людей. они могут оказаться мошенниками.
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