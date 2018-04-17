Томская полиция изъяла у наркоторговца более килограмма «синтетики»

Сотрудники правоохранительных служб изъяли у 22-летнего томича более килограмма синтетических наркотиков. В ходе проверки выяснилось, что запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта на территории региона через Интернет с использованием тайников-закладок. В момент задержания у подозреваемого обнаружено синтетическое наркотическое вещество весом более 400 граммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Впоследствии по месту жительства молодого человека также обнаружены и изъяты синтетические наркотики общим весом около 900 граммов зелья.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело статье «незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Молодому человеку грозит до двадцати лет тюрьмы.

Фото: pixabay.com.