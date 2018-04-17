Ещё
Двое мужчин с наркотиками задержаны в Автозаводском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое мужчин с наркотиками задержаны в Автозаводском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, первый случай произошел на улице Лескова, где полицейские остановили ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление 42-летнего безработного мужчину. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Мужчина пояснил, что данный наркотик он получил, забрав предварительно оплаченную через сеть Интернет закладку. Результатами экспертного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством.
В этот же день полицейскими на Шуваловском проезде задержан 21-летний молодой человек, не имеющий постоянного места работы. В ходе личного досмотра задержанного полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое также является наркотическим средством.
Общая масса изъятых полицейскими у подозреваемых наркотических средств составила 1,522 грамма.
Возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Newsroom24: последние новости
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород подростка из Перми 1,3 млн рублей похитил директор дзержинского ДУКа Случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»149
Санкции США: Россию погружают в рецессию447
Скончался Андрей Невраев6
Путин придумал способ победить коррупцию1059
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии192
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
01:20
В столице зафиксировано превышение уровня сероводорода
Общество Новости Москвы
02:54
Москвичи смогут пожаловаться на опасные деревья
Новости Москвы
00:42
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка
Новости Москвы
06:32
Снигирь и Цыганов спровоцировали слухи о расставании
Шоу-бизнес
01:00
Наталию Орейро срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение