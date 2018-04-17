Двое мужчин с наркотиками задержаны в Автозаводском районе

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , первый случай произошел на улице Лескова, где полицейские остановили ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление 42-летнего безработного мужчину. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Мужчина пояснил, что данный наркотик он получил, забрав предварительно оплаченную через сеть Интернет закладку. Результатами экспертного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством.

В этот же день полицейскими на Шуваловском проезде задержан 21-летний молодой человек, не имеющий постоянного места работы. В ходе личного досмотра задержанного полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое также является наркотическим средством.

Общая масса изъятых полицейскими у подозреваемых наркотических средств составила 1,522 грамма.

Возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.