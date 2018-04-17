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У таксующего самарца полицейские изъяли крупную партию героина
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У таксующего самарца полицейские изъяли крупную партию героина 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, получив информацию, что 57-летний житель Самары может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, в ходе операции «Наблюдение» задержали мужчину в принадлежащей ему машине возле одного из домов на Ракитовском шоссе, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
При проведении личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане куртки задержанного пачку из-под сигарет с находящимися внутри свертками с порошкообразным веществом, котором, как определили специалисты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, является героин общей массой 105,25 грамма.
По данным сотрудников полиции, задержанный ранее уже был судим за кражу, в настоящее время нигде официально не трудоустроен. Полицейским мужчина рассказал, что время от времени занимается частным извозом, а изъятая у него значительная партия наркотика предназначалась для личного употребления на длительное время. В настоящее время данная информация тщательно проверяется сотрудниками полиции.
По статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства» УК РФ возбужденно уголовное дело.
Самарцу грозит до десяти лет лишения свободы.
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