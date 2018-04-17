Безработного задержали в Алтуфьево за разбойное нападение на свою пожилую мать

Вечером 15 апреля в службу «02» от очевидцев поступила информация о драке в квартире на ул. Инженерная, д. 13. «Установлено, что по указанному адресу безработный мужчина 1979 г. рождения во время ссоры нанес своей матери 1952 г. рождения удары в область плеча и шеи, после чего открыто похитил ноутбук с зарядным устройством и скрылся, причинив материальный ущерб на сумму 7 тыс. руб.», — рассказали в главке.

Пенсионерка с ушибами обращалась в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. В ночь на 16 апреля полицейские задержали подозреваемого в доме по месту жительства. Против него возбудили уголовное дело о разбое, ведется следствие.