Ещё
Безработного задержали в Алтуфьево за разбойное нападение на свою пожилую мать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безработного задержали в Алтуфьево за разбойное нападение на свою пожилую мать 

Агентство «Москва» 1 час назад
На северо-востоке столицы задержан мужчина, который избил и ограбил родную мать, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Вечером 15 апреля в службу «02» от очевидцев поступила информация о драке в квартире на ул. Инженерная, д. 13. «Установлено, что по указанному адресу безработный мужчина 1979 г. рождения во время ссоры нанес своей матери 1952 г. рождения удары в область плеча и шеи, после чего открыто похитил ноутбук с зарядным устройством и скрылся, причинив материальный ущерб на сумму 7 тыс. руб.», — рассказали в главке.
Пенсионерка с ушибами обращалась в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. В ночь на 16 апреля полицейские задержали подозреваемого в доме по месту жительства. Против него возбудили уголовное дело о разбое, ведется следствие.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгорсуд оставил в СИЗО владельца группы «Сумма» З.Магомедова Суд в Москве продлил до 23 мая домашний арест экс-главбуху «Седьмой студии» Н.Масляевой Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»158
Санкции США: Россию погружают в рецессию449
Скончался Андрей Невраев6
Путин придумал способ победить коррупцию1065
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии194
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
01:20
В столице зафиксировано превышение уровня сероводорода
Общество Новости Москвы
02:54
Москвичи смогут пожаловаться на опасные деревья
Новости Москвы
00:42
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка
Новости Москвы
06:32
Снигирь и Цыганов спровоцировали слухи о расставании
Шоу-бизнес
01:00
Наталию Орейро срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение