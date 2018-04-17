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Руководители калининградского филиала «Славянки» получили условные сроки за хищение 18 млн рублей
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Руководители калининградского филиала «Славянки» получили условные сроки за хищение 18 млн рублей 

pasmi.ru 1 час назад
В Калининградской области вынесен обвинительный приговор бывшим руководителям филиала «Калининградский» АО «Славянка» Ефиму Хинкусу и Андрею Юнгкинду.
18 млн госрублей на личные нужды
В суде обвинения в хищении государственных средств были предъявлены директору филиала Ефиму Хинкусу и начальнику ремонтно-эксплуатационного района организации Андрею Юнгкинду, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления по Балтийскому флоту (БФ).
По данным пресс-службы, в течение 2014 года они похитили более 18 млн рублей с помощью махинаций при заключении контрактов на выполнение различных хозяйственных работ в военных городках БФ. Получаемые на основании фиктивных документов денежные средства мошенники тратили на личные нужды.
«Приговором суда Хинкусу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года. Юнгкинд приговорен к лишению свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года», — говорится сообщении пресс-службы.
При назначении наказания суд учел, что осужденные совершили преступление впервые, имеют малолетних детей, что реальное лишение их свободы затруднит возмещение материального ущерба, причинённого государству.
Напомним, что в марте 2018 года бывшие сотрудники петербургского филиала компании «Славянка» получили условные сроки по обвинению в хищении 17 млн рублей у Министерства обороны.
В 2016 году АО «Славянка» было признано банкротом. Летом того же года было закрыто «дело Славянки», по которому в том числе бывший гендиректор фирмы Александр Елькин был признан виновным по делу о хищениях и приговорен к 11 годам лишения свободы.
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