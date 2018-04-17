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Житель Арзамаса пойдет под суд за жестокое убийство котят и кошки
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Житель Арзамаса пойдет под суд за жестокое убийство котят и кошки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Арзамаса, который жестоко расправился с кошкой и котятами на глазах у сожительницы, сообщила РИА Новости заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУМВД РФ по Нижегородской области Светлана Ковылина.
По ее словам, ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина в ночь с 12 на 13 апреля находился в состоянии опьянения и избивал сожительницу, а затем начал мучить животных. «Он оторвал головы одному за другим троим котятам, а потом задушил кошку. Все это происходило на глазах у избитой им женщины, которая сумела вырваться и обратиться за помощью в полицию», — рассказала Ковылина.
По ее словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «жестокое обращение с животными», он задержан.
"Учитывая его криминальное прошлое и проявление агрессии, принято решение о содержании его под стражей до окончания следствия", — добавила собеседница агентства.
В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.
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