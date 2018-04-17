«Разорвал котят и раздавил кошку». Живодера взяли под стражу в Арзамасе

— В сильнейшем подпитии 33-летний ранее судимый житель города Арзамаса жестоко расправился с 3 двухнедельными котятами и их мамой-кошкой, фактически разорвав котят и раздавив кошку, — рассказал начальник следственного управления прокуратуры Нижегородской области Олег Купцов в интервью программе «Кстати». — Я видел жестокость во всех ее проявлениях: работал с убийцами, с насильниками. Но это преступление задело меня «за живое».

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство нескольких животных, совершенное с особой жестокостью.

Мужчина взят под стражу — это самая жесткая мера пресечения. Арест произошел «с учетом личности подозреваемого»: он ранее неоднократно судим, регулярно избивал свою жену и угрожал ей убийством.

В Нижегородской области по такой статье арестовывают человека впервые.

Обвиняемый признал вину, от дачи показаний отказался, сообщив, что ему стыдно, и он не хочет вспоминать произошедшее.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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