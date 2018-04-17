В Новосибирске сотрудники транспортной полиции сняли с поезда пассажира, нарушавшего общественный порядок 

«В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что пассажир поезда Владивосток-Москва находится в состоянии алкогольного опьянения и нарушает общественный порядок», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 28-летний житель Новосибирской области распивал в вагоне-ресторане спиртные напитки, пытался спровоцировать драку с пассажирами и не реагировал на замечания представителей поездной бригады
Дебошир был доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск, где в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, нарушитель в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника правоохранительных органов.
По данному факту Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ.