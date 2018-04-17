Из квартиры пенсионеров в Раменках украли 4 млн руб.

Утром 16 апреля в службу «02» обратился пенсионер 1949 г. рождения, который сообщил о краже из его квартиры на ул. Пырьева. «Оперативники выяснили, что неизвестный в период с декабря 2017 г. по апрель 2018 г. проник в жилище и похитил 4 млн руб., принадлежащие матери заявителя — гражданке 1931 г. рождения», — сказали в ведомстве.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность преступника.