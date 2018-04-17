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Из квартиры пенсионеров в Раменках украли 4 млн руб.
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Из квартиры пенсионеров в Раменках украли 4 млн руб. 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Неизвестный на западе столицы обокрал квартиру с пожилыми жильцами на 4 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Утром 16 апреля в службу «02» обратился пенсионер 1949 г. рождения, который сообщил о краже из его квартиры на ул. Пырьева. «Оперативники выяснили, что неизвестный в период с декабря 2017 г. по апрель 2018 г. проник в жилище и похитил 4 млн руб., принадлежащие матери заявителя — гражданке 1931 г. рождения», — сказали в ведомстве.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность преступника.
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