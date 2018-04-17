Саратовец хранил патроны в квартире

Арсенал на дому стал причиной задержания подозреваемого, который теперь находится под подпиской о невыезде.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ГУ МВД , еще 3 апреля в ходе расследования уголовного дела за незаконное приобретение, сбыт, передачу и хранение боеприпасов, правоохранители установили, что неизвестный сбыл 8 патронов предназначенных для стрельбы из спортивного револьвера.

— Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 52-летнего мужчину. Он нигде не работает. Неоднократно был судим, — уточнили нашему изданию в пресс-службе регионального ГУ МВД.

При осмотре квартиры по ул. М. Горького, 1 было изъято 10 патронов калибра 7,62. Назначена экспертиза.