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Саратовец хранил патроны в квартире
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Саратовец хранил патроны в квартире 

Новости Саратова 21 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Арсенал на дому стал причиной задержания подозреваемого, который теперь находится под подпиской о невыезде.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ГУ МВД, еще 3 апреля в ходе расследования уголовного дела за незаконное приобретение, сбыт, передачу и хранение боеприпасов, правоохранители установили, что неизвестный сбыл 8 патронов предназначенных для стрельбы из спортивного револьвера.
— Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 52-летнего мужчину. Он нигде не работает. Неоднократно был судим, — уточнили нашему изданию в пресс-службе регионального ГУ МВД.
При осмотре квартиры по ул. М. Горького, 1 было изъято 10 патронов калибра 7,62. Назначена экспертиза.
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