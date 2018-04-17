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Ревнивый туринец осужден за поджог
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Ревнивый туринец осужден за поджог 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
По данным прокуратуры 53-летний Андрей Мельников из деревни Бушланово Туринского района предстал перед судом по обвинению в поджоге. На такой поступок его толкнула ревность к жене.
Суд установил, что в октябре 2017 года Мельников встретил свою супругу на улице в вечернее время. Это вызвало у него ревность, между мужчиной и женщиной завязалась ссора на почве ревности. Разозлившись, мужчина пошел в сени, взял канистру с бензином, разлил топливо и поджег.
В результате пожар уничтожил сам дом и все хозяйственные постройки на общую сумму 915 тысяч рублей. В суде Мельников признал и раскаялся, мотивом для такого поступка он назвал ревность.
Суд приговорил обвиняемого к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Также ему придется возместить нанесенный женщине ущерб в размере 915 тысяч.
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