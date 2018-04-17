18-летнего костромича накажут за торговлю сложносоставным наркотиком

Посде переписки в «Телеграмм» он купил у неизвестных людей наркотическую смесь. Молодой человек перечислил деньги, а товар забрал из тайника.

Наркотическое средство — смесь, содержащаю 2— (4-бромо-2,5-диметоксифенил)-N— (2-метоксибензил) этанамин, являющийся производным наркотического средства 2— (2,5-диметоксифенил)-N— (2-метоксибензил) этанамин, так называемые «марки», — пояснили в следственном управлении.

25 января 2018 он написал своему знакомому «ВКонтакте» и договорился о продаже наркотика. Товар костромич передал в подъезде одного из домов на улице Самоковской, а взамен получил 1 тысячу 300 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.