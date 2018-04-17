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18-летнего костромича накажут за торговлю сложносоставным наркотиком
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18-летнего костромича накажут за торговлю сложносоставным наркотиком 

k1news.ru 30 минут назад
Фото: k1news.ru
Став совершеннолетним, перед судом предстанет костромич, который в 17-летнем возрасте занимался распространением наркотиков, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Посде переписки в «Телеграмм» он купил у неизвестных людей наркотическую смесь. Молодой человек перечислил деньги, а товар забрал из тайника.
Наркотическое средство — смесь, содержащаю 2— (4-бромо-2,5-диметоксифенил)-N— (2-метоксибензил) этанамин, являющийся производным наркотического средства 2— (2,5-диметоксифенил)-N— (2-метоксибензил) этанамин, так называемые «марки», — пояснили в следственном управлении.
25 января 2018 он написал своему знакомому «ВКонтакте» и договорился о продаже наркотика. Товар костромич передал в подъезде одного из домов на улице Самоковской, а взамен получил 1 тысячу 300 рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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