Зачинщик драки в учебной части в Елани на Урале приговорен к трем годам лишения свободы 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы рядового, который устроил драку в учебной части в Елани в августе 2017 года. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя организационно-аналитического отдела военно-следственного управления СК России по Центральному военному округу майор юстиции Алексей Садовский.
Ранее сообщалось, что 1 августа 2017 года между контрактниками из-за бытового конфликта произошла стычка, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военных, включая разнимавшего солдат, получили легкие травмы и ссадины.
"Решением Екатеринбургского гарнизонного военного суда Ондар Э. Э. -о. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск к Ондару Э. Э. — о., заявленный военным прокурором в интересах государства в сумме свыше 84 тыс. рублей, а также частично потерпевшим в сумме 15 тыс. рублей", — сказал он.
По его словам, 1 августа 2017 года рядовой из-за недовольства требованиями командира по наведению уставного порядка один раз ударил начальника металлической дужкой от кровати по голове. Командир получил ушибленную рану теменной области.
"После этого Ондар Э. Э. -о. применил физическое насилие к рядовому, подбежавшему на помощь к командиру, нанеся ему множество ударов по различным частям тела, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего", — добавил Садовский.
Об инциденте
Инцидент произошел 1 августа 2017 года. В СМИ распространялась информация о поножовщине, которая затем была опровергнута в Минобороны. По данным пресс-службы округа, данные о нетрезвом состоянии участников конфликта и применении ими холодного оружия в ходе проверки не подтвердились.
Также информацию о «кровавом побоище» опровергла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая лично посетила часть в Елани и пообщалась с участниками потасовки. По данному факту военными следственными органами были возбуждены уголовные дела по статьям 334, 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности и насильственные действия в отношении начальника».