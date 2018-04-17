Зачинщик драки в учебной части в Елани на Урале приговорен к трем годам лишения свободы

Ранее сообщалось, что 1 августа 2017 года между контрактниками из-за бытового конфликта произошла стычка, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военных, включая разнимавшего солдат, получили легкие травмы и ссадины.

"Решением Екатеринбургского гарнизонного военного суда Ондар Э. Э. -о. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима . Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск к Ондару Э. Э. — о., заявленный военным прокурором в интересах государства в сумме свыше 84 тыс. рублей, а также частично потерпевшим в сумме 15 тыс. рублей", — сказал он.

По его словам, 1 августа 2017 года рядовой из-за недовольства требованиями командира по наведению уставного порядка один раз ударил начальника металлической дужкой от кровати по голове. Командир получил ушибленную рану теменной области.

"После этого Ондар Э. Э. -о. применил физическое насилие к рядовому, подбежавшему на помощь к командиру, нанеся ему множество ударов по различным частям тела, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего", — добавил Садовский.

Об инциденте

Инцидент произошел 1 августа 2017 года. В СМИ распространялась информация о поножовщине, которая затем была опровергнута в Минобороны . По данным пресс-службы округа, данные о нетрезвом состоянии участников конфликта и применении ими холодного оружия в ходе проверки не подтвердились.