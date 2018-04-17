Главу ГУП Карелии обвиняют в получении взятки и вымогательстве

Следствием установлено, что в 2017 году директор государственного унитарного предприятия придержала расчеты по существующим с коммерческой фирмой договорам и потребовала от руководства предприятия взятку в размере 480 тысяч рублей, пообещав возобновить перечисление средств за услуги предприятия, передают «Невские новости».

После получения взятки глава ГУП пообещала возместить часть долга. Руководство фирмы согласилось на данные условия, чтобы избежать негативных последствий.

Также в 2018 году подозреваемая с бухгалтером предприятия организовала ряд фиктивных договоров.

Женщина была заключена под стражу. Расследования дела продолжается.