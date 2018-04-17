В Новосибирске изъяли около трех тысяч литров поддельной водки

НОВОСИБИРСК , 17 апреля. / ТАСС /. Подпольный цех по производству поддельного алкоголя, в котором полицейские нашли и изъяли 3 тыс. литров готовой водки и более 16 тыс. пустых бутылок, был обнаружен в одном из домов в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщило ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В ходе оперативных мероприятий обнаружено и изъято почти 3 тысячи литров готовой водки различных наименований, более 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, свыше 16 тысяч пустых стеклянных бутылок, 23 рулона этикеток с наименованием алкогольной продукции и 2 рулона федеральных специальных марок", — сказано в сообщении пресс-службы.

Как говорится в сообщении, организацией подпольного производства занимались пять жителей Новосибирска в возрасте от 21 года до 49 лет, а в качестве работников были привлечены 17 граждан ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия с целью установления иных лиц, причастных к противоправной деятельности.