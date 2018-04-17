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В Удмуртии задержали регионального курьера интернет-магазина по продаже наркотиков
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В Удмуртии задержали регионального курьера интернет-магазина по продаже наркотиков 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали регионального курьера интернет-магазина по продаже наркотиков. У молодого человека в автомобиле нашли 1,3 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального МВД.
«Прибыл из Московской области в Ижевск для распространения запрещенных веществ посредством сети Интернет», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что остановили машину на трассе Елабуга-Пермь около села Пугачево.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, части 5, статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).
«Задержанный водворен в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.
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