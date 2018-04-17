Ещё
В Волгограде полицейским торжественно вручили ключи от новых авто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде полицейским торжественно вручили ключи от новых авто 

АиФ Волгоград 50 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Лучшие подразделения ППС и ДПС получили ключи от 42 новых служебных машин в Волгограде.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облдуме, отличившимся полицейским, сотрудникам Росгвардии, казакам и дружинникам вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности. Все это было приурочено к 99-летию регионального ГУ МВД.
Напомним, итоги работы региональной полиции в 2017 году были рассмотрены депутатами облдумы 22 марта на «парламентском часе». Власти отметили эффективное межведомственное взаимодействие чиновников с правоохранительными и надзорными ведомствами. За год на 4,4% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Снизилось также число разбоев, краж с проникновением, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, преступлений, совершенных несовершеннолетними.
АиФ Волгоград: последние новости
Под Волгоградом мужчину подозревают в убийстве 82-летней матери В Волгограде участкового подозревают в превышении полномочий В Волгограде задержали 13 сотрудников частного вуза за подкуп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Еще одна страна вступилась за Россию165
Путин придумал способ победить коррупцию857
Санкции США: Россию погружают в рецессию113
Россия готовится к самым жестким санкциям США118
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
04:22
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте
Политика В мире
01:28
Российская подлодка спасла Сирию от Британии
Оружие Армия
04:31
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Ближний Восток Армия
06:16
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля
В мире Политика
03:43
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию
Армия В мире
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение