В Волгограде полицейским торжественно вручили ключи от новых авто

Лучшие подразделения ППС и ДПС получили ключи от 42 новых служебных машин в Волгограде

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облдуме, отличившимся полицейским, сотрудникам Росгвардии, казакам и дружинникам вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности. Все это было приурочено к 99-летию регионального ГУ МВД

Напомним, итоги работы региональной полиции в 2017 году были рассмотрены депутатами облдумы 22 марта на «парламентском часе». Власти отметили эффективное межведомственное взаимодействие чиновников с правоохранительными и надзорными ведомствами. За год на 4,4% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Снизилось также число разбоев, краж с проникновением, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, преступлений, совершенных несовершеннолетними.