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За взятку полицейскому компанию из Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей
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За взятку полицейскому компанию из Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В апреле прошлого года полицейские выявили факт продажи подростку спиртного в магазине ООО «Аркаим». Чтобы избежать привлечения фирмы к административной ответственности, учредитель компании передал правоохранителю более 11 тысяч рублей. Полицейский сообщил о случившемся руководству и в прокуратуру.
Районное надзорное ведомство возбудило в отношении ООО «Аркаим» административное дело. Фирму оштрафовали на 1 млн рублей.
Кроме того, суд признал учредителя виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей.
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