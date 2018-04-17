За взятку полицейскому компанию из Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей

Башкирии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В апреле прошлого года полицейские выявили факт продажи подростку спиртного в магазине ООО «Аркаим». Чтобы избежать привлечения фирмы к административной ответственности, учредитель компании передал правоохранителю более 11 тысяч рублей. Полицейский сообщил о случившемся руководству и в прокуратуру

Районное надзорное ведомство возбудило в отношении ООО «Аркаим» административное дело. Фирму оштрафовали на 1 млн рублей.

Кроме того, суд признал учредителя виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей.