Сотрудник института химии осужден в Нижнем за изготовление взрывного устройства

Московский райсуд вынес приговор ранее не судимому 39-летнему научному сотруднику одного из институтов химии, который обвинялся в незаконном храненим взрывных устройств и взрывных веществ.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Московского района Виктория Щербакова

По данным следствия, в 1996 году мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство в неокончательно снаряженном виде, снаряжением которого является взрывчатое вещество тротил массой 97,9 граммов, а также изготовил взрывчатое вещество — фульминат серебра.

Взрывное устройство он незаконно хранил по месту своего жительства до 27 октября 2017, пока его не обнаружили сотрудники полиции.

Мужчина приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 20 тысяч рублей. Наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.