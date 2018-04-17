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Сотрудник института химии осужден в Нижнем за изготовление взрывного устройства
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Сотрудник института химии осужден в Нижнем за изготовление взрывного устройства 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Московский райсуд вынес приговор ранее не судимому 39-летнему научному сотруднику одного из институтов химии, который обвинялся в незаконном храненим взрывных устройств и взрывных веществ.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Московского района Виктория Щербакова.
По данным следствия, в 1996 году мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство в неокончательно снаряженном виде, снаряжением которого является взрывчатое вещество тротил массой 97,9 граммов, а также изготовил взрывчатое вещество — фульминат серебра.
Взрывное устройство он незаконно хранил по месту своего жительства до 27 октября 2017, пока его не обнаружили сотрудники полиции.
Мужчина приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 20 тысяч рублей. Наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
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