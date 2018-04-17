Экс-начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве на Дону

По версии следствия, в 2016-2017 годах начальник межрайонного отдела №7 УЭБ И ПК ГУ МВД России по Ростовской области еженедельно получал 70 тыс. рублей от жителя Азова за непринятие мер для пресечения незаконной игорной деятельности.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Экс-полицейский заключен под стражу.

Следователи устанавливают обстоятельства незаконной деятельности бывшего правоохранителя.