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Экс-начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве на Дону
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Экс-начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Бывшего начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве в Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.
По версии следствия, в 2016-2017 годах начальник межрайонного отдела №7 УЭБ И ПК ГУ МВД России по Ростовской области еженедельно получал 70 тыс. рублей от жителя Азова за непринятие мер для пресечения незаконной игорной деятельности.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Экс-полицейский заключен под стражу.
Следователи устанавливают обстоятельства незаконной деятельности бывшего правоохранителя.
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