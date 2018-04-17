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Оренбурженка потребовала с владельца покусавшей ее собаки 60 тыс. рублей
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Оренбурженка потребовала с владельца покусавшей ее собаки 60 тыс. рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы села Ивановка, которую покусала собака.
Как сообщают в прокуратуре Оренбургского района, летом прошлого года жительницу села, гулявшую по деревне, покусала собака. В результате на теле пострадавшей образовались гематомы. Причиненный ущерб девушка оценила в 60 тыс. рублей и потребовала односельчанина — хозяина собаки — выплатить ей моральную компенсацию.
Требования истца суд удовлетворил частично. С владельца пса взыскали лишь 15 тысяч рублей. В законную силу решение суда еще не вступило.
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