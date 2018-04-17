Оренбурженка потребовала с владельца покусавшей ее собаки 60 тыс. рублей

Накануне суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы села Ивановка , которую покусала собака.

Как сообщают в прокуратуре Оренбургского района, летом прошлого года жительницу села, гулявшую по деревне, покусала собака. В результате на теле пострадавшей образовались гематомы. Причиненный ущерб девушка оценила в 60 тыс. рублей и потребовала односельчанина — хозяина собаки — выплатить ей моральную компенсацию.

Требования истца суд удовлетворил частично. С владельца пса взыскали лишь 15 тысяч рублей. В законную силу решение суда еще не вступило.