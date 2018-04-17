Более 700 гр. героина изъяли у приезжего в Подмосковье

Как рассказала представитель подмосковного главка, при личном досмотре у мужчины обнаружили свертки с 13 гр. героина. «В ходе обыска по месту жительства правонарушителя оперативниками обнаружена сумка с 13 свертками и тайник в корпусе телевизора, в котором хранилось три полимерных пакета с аналогичным содержимым. Всего сотрудниками полиции изъято более 700 гр. героина», — пояснила Т. Петрова.

Сотрудники МВД выяснили, что наркотик подозреваемый планировал сбыть в Коломне через тайники. Одну такую «закладку» оперативники нашли у дома на ул. Весеняя. Злоумышленник спрятал героин в сигаретной пачке.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, заключенному под стражу фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.