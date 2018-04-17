В Орске наркоторговец получил 12,5 лет тюрьмы

Местный житель Орска был задержан при попытке сбыта около 600 граммов наркотических средств. Реализацией оптовых партий наркотиков он занимался через Интернет, путем оборудования тайников-закладок на территории Орска.

По сообщению пресс-службы Оренбургского областного суда, наркоторговец получил наказание в виде лишения свободы на 12,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима . Суд также обязал его выплатить штраф в размере 0,5 млн рублей.

Позже обвиняемый попытался обжаловать приговор, отрицая свою причастность к преступлению. Оренбургский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения.