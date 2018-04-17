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У омских организаций изъяли имущество на 423 млн рублей за неуплату налогов
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У омских организаций изъяли имущество на 423 млн рублей за неуплату налогов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В 2017 году в Омской области у 151 организации арестовали имущество за неуплату налогов. Общая сумма — 423 млн рублей. В 2016 году эта сумма составляла 162 млн рублей. Тогда имущество изъяли у 107 организаций.
«Арест имущества применяется налоговым органом для ограничения права собственности налогоплательщика-организации в отношении его имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отметим, что после изъятия имущества удалось погасить задолженность перед бюджетом на сумму более 242 млн рублей.
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