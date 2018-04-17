В Орле безработный «человек-паук» украл дорогой мобильник

С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратилась жительница Железнодорожного района Орла.

Женщина рассказала полицейским, что в ее квартиру, которая находится на первом этаже, через окно залез неизвестный и похитил дорогостоящий мобильник.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого по «горячим следам». Им оказался безработный ранее судимый 40-летний орловец.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время орловский «человек-паук» находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.