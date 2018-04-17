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В Орле безработный «человек-паук» украл дорогой мобильник
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В Орле безработный «человек-паук» украл дорогой мобильник 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратилась жительница Железнодорожного района Орла.
Женщина рассказала полицейским, что в ее квартиру, которая находится на первом этаже, через окно залез неизвестный и похитил дорогостоящий мобильник.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого по «горячим следам». Им оказался безработный ранее судимый 40-летний орловец.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время орловский «человек-паук» находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Сообщение В Орле безработный «человек-паук» украл дорогой мобильник появились сначала на РИА 57.
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