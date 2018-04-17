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Житель Верхотурья пытался зарезать полицейского
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Житель Верхотурья пытался зарезать полицейского 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Верхотурский районный суд вынес приговор жителю деревни Заимка Верхотурского района. Он признан виновным по статье 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей
Конфликт между правоохранителем и обвиняемым Борисом Красниковым произошел в феврале 2018 года. Мужчина навязывался в гости к своему соседу, которому так это не нравилось, что он позвонил своему знакомому, который работал начальником отдела угрозыска местной полиции.
Прибывший на место полицейский попросил Красникова оставить соседа в покое и идти по своим делам. Обвиняемый домой действительно пошел, но только для того, чтобы взять нож и напасть на стража порядка. Быстрая реакция полицейского помогла ему избежать серьезных ранений. Ему удалось скрутить нападавшего и задержать его.
Суд назначил Красникову приговор в виде 4 лет лишения свободы, которые он проведен в колонии строгого режима.
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