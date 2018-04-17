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Жителя Качуга осудили за убийство сына
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Жителя Качуга осудили за убийство сына 

АиФ Иркутск 56 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Состоялся суд над отцом из Качугского района, которого обвиняли в убийстве собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Трагедия разыгралась вовремя самой обычной бытовой ссоры. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения схватил ружье и выстрелил в сына. Ранение было серьезным, парень скончался на месте.
Работники прокуратуры прокомментировали ход предварительного следствия и судебное разбирательство:
«Подсудимый вину в гибели сына признал лишь частично. Во время суда активно выстраивал свою защиту, придерживаясь версии о причинении смерти по неосторожности».
Показания свидетелей и результаты проведенных экспертиз оказались не на стороне подсудимого. Эксперты исключили возможность случайного выстрела. Мужчине назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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