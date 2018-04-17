Жителя Качуга осудили за убийство сына

Состоялся суд над отцом из Качугского района, которого обвиняли в убийстве собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия разыгралась вовремя самой обычной бытовой ссоры. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения схватил ружье и выстрелил в сына. Ранение было серьезным, парень скончался на месте.

Работники прокуратуры прокомментировали ход предварительного следствия и судебное разбирательство:

«Подсудимый вину в гибели сына признал лишь частично. Во время суда активно выстраивал свою защиту, придерживаясь версии о причинении смерти по неосторожности».