В Нижневартовском районе мужчина напал на представителя власти

Молодой 21-летний мужчина в Доме культуры поселка Аган (Нижневартовский район) напал на участкового уполномоченного полиции.

Происшествие произошло 7 апреля в 23:30. Мужчина наносил удары представителю власти по голове и по туловищу. В результате полицейский получил телесные повреждения. В помещении снимала камера видеонаблюдения, часть потасовки попала в объектив.