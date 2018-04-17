Ещё
В Нижневартовском районе мужчина напал на представителя власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижневартовском районе мужчина напал на представителя власти 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Молодой 21-летний мужчина в Доме культуры поселка Аган (Нижневартовский район) напал на участкового уполномоченного полиции.
Происшествие произошло 7 апреля в 23:30. Мужчина наносил удары представителю власти по голове и по туловищу. В результате полицейский получил телесные повреждения. В помещении снимала камера видеонаблюдения, часть потасовки попала в объектив.
По данному факту Следственный отдел по Нижневартовску СУ СКР по Югре завел уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленника по ходатайству следователей заключили под стражу. Если вина мужчины будет доказана, то его по ч. 2 ст. 318 УК РФ может ждать до 10 лет тюрьмы.
АиФ Югра: последние новости
Уголовное дело по факту смерти двух жителей завели в Мегионе Жительница Нефтеюганского района лишится свободы из-за «продажи» смартфонов В Кондинском районе раскрыли квартирную кражу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Еще одна страна вступилась за Россию165
Путин придумал способ победить коррупцию857
Санкции США: Россию погружают в рецессию113
Россия готовится к самым жестким санкциям США118
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
04:31
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Ближний Восток Армия
06:16
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля
В мире Политика
03:43
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию
Армия В мире
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
03:29
Россия готовится к самым жестким санкциям США
Политика
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение