В Нижневартовском районе мужчина напал на представителя власти 

Молодой 21-летний мужчина в Доме культуры поселка Аган (Нижневартовский район) напал на участкового уполномоченного полиции.
Происшествие произошло 7 апреля в 23:30. Мужчина наносил удары представителю власти по голове и по туловищу. В результате полицейский получил телесные повреждения. В помещении снимала камера видеонаблюдения, часть потасовки попала в объектив.
По данному факту Следственный отдел по Нижневартовску СУ СКР по Югре завел уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленника по ходатайству следователей заключили под стражу. Если вина мужчины будет доказана, то его по ч. 2 ст. 318 УК РФ может ждать до 10 лет тюрьмы.