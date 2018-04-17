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Адвоката Трампа обвиняют в мошенничестве и банковских махинациях
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Адвоката Трампа обвиняют в мошенничестве и банковских махинациях 

Вести.Ru 1 час назад
В Нью-Йорке прошли слушания по делу Майкла Коэна — личного юриста Дональда Трампа. На заседание суда прибыла Стефани Клиффорд — актриса фильмов для взрослых, которая утверждает, что будущий президент США вступил с ней в связь, будучи женатым. Порнозвезда также уверяет, что адвокат Майкл Коэн заплатил ей за молчание о романе со своим клиентом 130 тысяч долларов.
Коэна подозревают в банковских махинациях и мошенничестве. ФБР изъяло в его офисе ряд документов, в том числе связанных с выплатами порноактрисе. По итогам слушаний суд не вынес какого-либо решения, передает телеканал «Россия 24».
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